Asegura Lizette Farah que recibió amenazas de muerte por parte de Peña Nieto

CDMX.- La mamá de Paulette, Lizette Farah, la niña que desapareció hace 10 años en su casa y 9 días después apareció sin vida a la orilla de su cama, afirmó en 2012 que el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, la había amenazado de muerte.

Lizette afirmó a través de una entrevista realizada por el programa Primer Impacto, que cuando las autoridades del Estado de México buscaban a su hija, ella fue sometida a diversas torturas psicológicas.

Me dijeron que confesara o me iban a matar, me ponían bolsa de plástico en la cabeza para que les dijera dónde estaba la niña”, afirmó Farah en dicha entrevista.