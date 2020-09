Asegura SAPAL tomará control de la planta

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) asegura que entrará a operar la planta de tratamiento de aguas residuales mañana.

“Nuestra intención es tomar a partir del minuto uno del día 23 de septiembre la operación de la planta de tratamiento.

Actuaremos apegados a derecho”, señaló en entrevista para am el presidente del Consejo Directivo, Jorge Ramírez

Hernández.

El Grupo Ecosys III, a través de su representante legal, Gabriel Camarena Morales, declaró a este medio que si bien la concesión por un segundo periodo de 10 años termina hoy, no piensan entregar la planta de tratamiento y el módulo de desbaste hasta que el tribunal que tramita su demanda contra SAPAL así lo indique.

Comentó que la semana pasada el particular les hizo llegar un documento con esa postura, pero eso no es posible: “No hay necesidad de que un juez nos diga, al revés, ellos la única manera de que pudieran quedarse es que un juez diga lo contrario, y no hay ninguna determinación en ese sentido”, anotó.

¿Y si se niega la empresa a hacer la entrega? ¿Se usará la fuerza pública?, preguntó am.

“Utilizaremos todo lo que nos permita la legalidad para tomar la operación”, dijo.

Ramírez ha sostenido que asumir la operación de la planta significará un ahorro anual estimado de 100 millones de pesos, pero, lo más importante, la posibilidad de disponer de hasta un 30% más de agua de reúso para la ciudad.

“La concesión termina el día 22 (hoy martes) y a partir del día siguiente SAPAL operará la planta; es una decisión que ya tomó el Consejo Directivo, la cual hemos comentado con el Ayuntamiento y pretendemos porque tenemos los recursos, la capacidad técnica, la infraestructura suficiente para poder operar la planta”.

“Nuestro interés no es sólo sanear las aguas y tirarlas al río, es reconfigurar para poder reusar el agua, es una estrategia que nos permitirá darle futuro a la ciudad en términos de agua, por eso es tan importante para nosotros”, explicó.

Entrega en conflicto

Respecto al proceso de entrega-recepción de la planta indicó que se tenía seis meses con ese trabajo agotando los pasos administrativos-técnicos y jurídicos.

“Ellos estaban esperanzados al recurso del Tribunal que no tiene respuesta”, agregó en referencia a la demanda que un Tribunal de Justicia Administrativa Federal admitió, presentada por Ecosys en contra de SAPAL por un presunto incumplimiento de los términos de la concesión, por lo que reclaman 564 millones 913 mil pesos.

La empresa argumenta que las descargas que llegan a la planta tratadora y principalmente las industriales al módulo de desbaste incumplen con la calidad de los residuos especificados en la concesión, lo cual dificulta tratarla y daña el equipo.

“Hay reclamos (de incumplimiento) de una y otra parte, el Tribunal determinará las sanciones, adeudos o lo que en derecho corresponde a cada quien”, anotó.

Puntualizó que será hasta este día 23 que haya asumido el control de la planta que podrán informar mayores detalles sobre el conflicto con Ecosys y los pasos a tomar.

“Debemos esperar a que concluya el proceso para tomar las acciones legales que en nuestra responsabilidad

correspondan. Debemos garantizar que recibamos una infraestructura de acuerdo a lo que hemos pagado”.

“León ha pagado 20 años un servicio que no solamente incluye el proceso (de tratamiento de las aguas) también los activos y nos los tienen que entregar de acuerdo a lo que marca el contrato de concesión”, concluyó el Presidente de SAPAL.

Se pidió una postura del alcalde Héctor López Santillana y del síndico consejero del organismo operador, Christian Cruz Villegas, quienes manifestaron que no hablarán hasta que concluya el tiempo contractual de la concesión para no entorpecer el tema legal.