Asegura que Fiscalía no investiga a Diócesis por robo millonario

Guanajuato.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Guanajuato se ha negado en dos ocasiones a recibir la denuncia del robo de 18.6 millones de pesos a la Diócesis de Irapuato presentada por la ex contadora Paloma Celeste González Rodríguez, donde se señala como responsable al sacerdote José Gerardo Velázquez Solís.

Hay muchas cosas que hemos demostrado y que el Ministerio Público todo nos ha negado, yo les he demostrado que tiene propiedades, porque están las escrituras, los certificados de propiedad con fotos y nos dicen que no lo pueden molestar de acuerdo al Articulo 16 constitucional”.

González Rodríguez, quien trabajó por 13 años en la contabilidad del obispado, acudió la primera semana de agosto del año pasado para presentar la querella en contra del ex apoderado legal de la diócesis.

En esa ocasión la denuncia la recibió la agente del Ministerio Público Yered Pérez Rodríguez, quien desestimó el caso el 20 de septiembre del 2018 y determinó que resultaba ocioso revisar su denuncia.

“Las peticiones de la inculpada fueron analizadas en fecha 6 de agosto del año 2018, fecha en que se acordó lo correspondiente a dichas peticiones y se determinó que estas no eran idóneas y pertinentes, por lo que con motivo de dicho acuerdo se notificó a la inculpada el acuerdo recaído y dicho acuerdo no fue impugnado por la misma, por lo que lo peticionado ya fue materia de análisis. Pues al no inconformarse se desprende que se encuentra de acuerdo con lo resuelto en fecha 6 de agosto de 2018, resulta ocioso entrar al estudio de estas peticiones ”.