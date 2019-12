Asesinan a Lorenzo Barajas, exalcalde de Buenavista, Michoacán

Michoacán.- Durante la madrugada del viernes 13 de diciembre, Lorenzo Barajas, exalcalde del municipio de Buenavista, Michoacán, fue asesinado a balazos en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana.

De acuerdo a medios locales y nacionales, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ya habría confirmado el deceso del exedil, y la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudió a la escena del crimen para investigar los hechos.

De acuerdo a las primeras versiones, el asesinato habría ocurrido alrededor de las 4:00 a.m., cuando el político salía de un evento social. Estaba a punto de abordar su vehículo junto a su esposa, cuando agresores abrieron fuego contra él. Su mujer trasladó al ex presidente municipal a su domicilio, donde un doctor particular confirmó su fallecimiento e informó a las autoridades.

He instruido a la @MICHOACANSSP coadyuvar en las acciones que lleva a cabo la @FiscaliaMich para dar con el o los responsables y que este condenable homicidio no quede impune. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) December 13, 2019

La FGE comenzó de inmediato las investigaciones, e informará cualquier avance en cuanto a la identidad y estado de los atacantes. De hecho, en el municipio de Buenavista se lleva a cabo un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y la Policía Municipal para dar con los culpables.

En coordinación con personal de #GuardiaNacional se llevan a cabo acciones operativas en Buenavista y sus alrededores para coadyuvar en las tareas de búsqueda y localización del o las personas involucradas en este homicidio. — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) December 13, 2019

Este no es el primer ataque que sufrió el exalcalde, pues a finales de 2016, cuando todavía era presidente municipal en funciones, ya había sido víctima de un atentado en el que hombres armados dispararon contra su camioneta en Zapopan, Jalisco, aunque en esa ocasión había salido ileso.