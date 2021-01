Asesinan a más policías en Guanajuato en los últimos tres años: ONG

CDMX.- En México el asesinato de policías aumentó 17 por ciento en el pasado 2020 en comparación del 2019 y 16 por ciento respecto a 2018, informó la Organización No Gubernamental Causa en Común.

Durante la presentación virtual del trabajo "Ser policía en México: asesinatos, atrocidades y registros de contagios y muertes de policías por Covid-19", dio a conocer la investigadora Airam Saucedo que en el año 2020 se registraron 524 agentes asesinados, mientras que en el 2019 fueron 446 y en 2018 452.

Según el estudio, el estado de Guanajuato encabeza la lista de policías asesinados en los últimos tres años, con 84 en 2020, 73 en 2019 y 66 en 2018.

En segundo lugar está el Estado de México con 47 policías muertos a manos de la delincuencia en 2018, y 39 en 2020, en 2019 fue tercero, les sigue Michoacán, con 41.

En los últimos tres años, de los mil 422 policías asesinados, 738 fueron municipales, 603 estatales y 81 federales.

Indicó Saucedo que gran parte de esas cifras se derivan de un abandono crónico de las instituciones de Policía, tanto estatales como municipales, que no equipan a sus elementos con lo necesario para hacer frente a la delincuencia.

A lo anterior se suma la carencia de prestaciones o salarios dignos, para que tengan una mejor calidad de vida.

Durante la conferencia, el director estatal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ricardo Realivazquez, reprochó que en distintas ocasiones los policías tienen que enfrentar el alto poder de fuego de delincuentes con fusiles de bajo calibre.

Comentó Realivazquez que los agentes no cuentan con créditos para vivienda y batallan con la burocracia de su propia corporación para que les proporcionen apoyos básicos, además de que viven con la preocupación de sacar a su familia adelante.

La representante de la Asociación de Policías Caídos en Sinaloa, Andrea Félix, dijo que esa agrupación reúne a 850 viudas, muchas de ellas todavía no tienen pensión.

En ese seguro viene todo, los gastos funerarios, la pensión, es algo lamentable lo que sufrimos las viudas, y mientras nuestros policías están en funciones no tienen acceso a un crédito de una casa o apoyos, no hay un reconocimiento a su trabajo, las viudas y los hijos no tienen para salir adelante, si hay pensiones estas son paupérrimas, estamos luchando para que se modifiquen las leyes y los gobiernos cumplan con apoyos dignos a las familias de los policías que mueren en el cumplimiento de su deber".