Asesinan a mujer y la meten en cisterna; su pareja la golpeaba

CDMX.- Alicia no llegó a la fiesta de cumpleaños de su hija. Marco Antonio "N" la buscó, a sabiendas de que su novia estaba muerta en la cisterna de una de sus propiedades, en Ecatepec, Estado de México.

Para ella, el pasado sábado 22 de febrero había dos motivos para celebrar: la mayor de sus hijas cumplía 14 años y ella dejaría el trabajo en la empresa Maga Clean, de la que su pareja era propietario.

La decisión la había tomado cinco meses antes, cuando Marco Antonio la golpeó por primera vez y amenazó con matarla. La mujer de 39 años contó a sus hermanos su situación, quienes le aconsejaron que se apartara de él.

Cuando intentó alejarse de su pareja, a Marco Antonio le dio una parálisis facial, padecimiento que aprovechó para manipular a su víctima para que se quedara a su lado. Pese a la enfermedad, los celos, golpes y ofensas continuaron. Por eso, Alicia sabía que no debía seguir al lado de ese hombre.

La noche del 22 de febrero

Su familia comenta que ella lo sabía, porque no sería la primera ocasión que Alicia terminara con una relación de abusos. Pero la noche del 22 de febrero no hubo celebración. Eran casi las 11 horas cuando, al ver que no regresaba del trabajo, su hija comenzó a preocuparse y a buscarla.

Pidieron ayuda de la policía, pero quien les atendió les explicó que debían acudir a agencia ministerial en Miguel Hidalgo; pero al llegar ahí les dijeron que sería en la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas a donde debían ir.

Búsqueda de Alicia

Mientras vecinos difundían carteles con los datos de Alicia, los policías entrevistaron a los familiares y amigos, incluido Marco Antonio, quien dijo estar muy angustiado por la desaparición de su novia.

El pasado domingo las autoridades del Estado de México, con base en una orden de cateo, ingresaron a un domicilio de la colonia Hogares, donde encontraron el cuerpo de Alicia dentro de la cisterna.

Al mismo tiempo se detuvo a Marco Antonio, ya que la casa es de su propiedad y había antecedentes de violencia, por lo que quedó sujeto a investigación en de la carpeta CI-E- FMH/MH-4/UI-1S/00001/02-2020.

Este lunes se realizó el entierro de la joven, que esperaba celebrar el cumpleaños de su hija, en el que sus hermanos y padres exigieron castigo al culpable de su asesinato.

JPRA