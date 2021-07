Estados Unidos.- Una mujer fue detenida acusada del asesinato de dos niños, quienes fueron identificados como sus sobrinos.

Los hechos se registraron en el condado de Baltimore, en Estados Unidos, después de que un policía detuviera a la mujer identificada como Nicole Michelle Johnson, de 33 años de edad, por conducir a exceso de velocidad.

Según se detalló en el reporte policial, obtenido por el medio local CBS 4 News, el oficial percibió el olor a putrefacción dentro del automóvil en donde viajaba Johnson.

Al pedirle que abriera la cajuela, el oficial localizó dos bolsas de plástico, de donde salían gusanos, sin embargo, la mujer aseguró que se trataba solo de ropa sucia.

Posteriormente, se solicitó a Nicole abrir una de las bolsas, y al revisarla, el policía encontró el cuerpo de la menor, por lo que la mujer salió corriendo y fue atrapada por otro policía a pocas cuadras.

No importa, no estaré aquí en cinco días. Todos me verán en las noticias, haciendo mi gran debút”, comentó Nicole mientras era detenida.