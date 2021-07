VIDEO Después del asesinato del presidente de Haití, ¿qué pasará?

Haití.- El pasado 7 de junio el presidente de Haití, Jovenel Moïse fue asesinado a balazos cuando se encontraba descansando en su residencia privada.

Su esposa y la primera dama de Haití, Martine, también recibieron disparos y resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital de Miami, la mujer se encuentra en estado estable pero crítico.

Después del asesinato del presidente de Haití, ¿qué pasará? (Foto: AP).

Hasta el momento, la policía informó que mataron a cuatro sospechosos en una tensa situación, además arrestaron a otros dos.

Léon Charles, el jefe de policía, comentó que tres policías fueron tomados como rehenes, pero que desde entonces han sido liberados y que todavía están persiguiendo a algunos sospechosos.

¿Qué pasará tras el asesinato del presidente?

Tras el asesinato de Jovenel Moïse, el primer ministro en funciones, Joseph, decretó un "estado de sitio" de dos semanas tras el asesinato de Moïse.

Según informó el medio The New York Times, aún no está claro exactamente qué implica el "estado de sitio" aunque parece significar 15 días de ley marcial.

Condenamos este acto atroz. Estamos listos para ayudar mientras continuamos trabajando por un Haití seguro", expresó.

Joseph será el principal funcionario a cargo, aunque se suponía que sería reemplazado por Ariel Henry, quien fue nombrado por Moïse para ser el nuevo primer ministro.

Solo estoy en desacuerdo con el hecho de que la gente haya tomado decisiones apresuradas ... cuando el momento exige un poco más de serenidad y madurez", informó el medio AP.

El asesinato de Moïse ha causado confusión y ansiedad generalizada cuando los funcionarios declararon el "estado de sitio" en el país y cerraron el aeropuerto internacional.

¿Quién era el presidente de Haití?

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, tenía 53 años y llevaba dos años al frente del gobierno de Haití.

Durante su mandato, líderes opositores lo llegaron a acusar constantemente de intentar aumentar su poder al aprobar recientemente un decreto que limitaba las competencias de una corte que audita los contratos del gobierno.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer quiénes podrían ser los responsables del ataque.

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, declara el estado de sitio tras el asesinato del presidente Jovenel Moise; el fallecimiento de la primera dama no se ha confirmado. #ExpresoDeLaMañana pic.twitter.com/vUPNZpyar9 — Foro_TV (@Foro_TV) July 7, 2021

