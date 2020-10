Así empezó Venezuela.- Lilly Téllez alerta sobre abuso de régimen contra Loret de Mola

CDMX.- La senadora Lilly Téllez advirtió que "así empezó Venezuela" en referencia a la denuncia que interpuso el hermano del presidente, Pío López Obrador, contra el periodista Carlos Loret de Mola.

A través de Twitter, la panista manifestó el apoyo y solidaridad "ante el abuso de poder del régimen".

La senadora solamente mencionó que "así empezó Venezuela", sin profundizar en el tema.

Y es que el domingo, Loret de Mola difundió en su columna de The Washington Post y en un video en sus redes que Pío López Obrador lo demandó ante la Fiscalía General de la República porque se dice víctima.

Pide me metan 12 años a la cárcel por revelar sus videos recibiendo paquetes de dinero", señaló.

Pío López Obrador demanda, se dice víctima y pide que me metan 12 años a la cárcel por revelar sus vídeos recibiendo paquetes de dinero. Aquí el texto que publico hoy en @postopinion_es del @washingtonpost: https://t.co/JtbNZVODHl pic.twitter.com/hC8WFS7LBe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 18, 2020

El pasado 20 de agosto, Loret de Mola difundió dos videos de Pío López Obrador recibiendo dinero por parte de David León Romero, quien era cercano en ese entonces al gobernador Manuel Velasco. Presuntamente el dinero era para la campaña de Morena en el 2015.

Reacciona AMLO

Este lunes, López Obrador aseguró que su gobierno no hará nada contra Loret de Mola "si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales", señaló.

No estoy de acuerdo y no se va a hostigar ni a perseguir a nadie, están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa, no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa", continuó.

Además, advirtió no estar de acuerdo con su hermano, pues en vez de ayudarlo, lo perjudica.

HLL