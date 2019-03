Así es como el presidente espera detener el flujo de migrantes

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ayudará al detener el flujo de migrantes centroamericanos a Estados Unidos por medio de visas de trabajo en nuestro país.

Agregó que también hay más posibilidades en el sur-sureste de nuestro país, para trabajadores centroamericanos y así se calme un poco el fenómeno migratorio.

Hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó que México sólo habla y no hace nada para detener el flujo de migrantes a la Unión Americana.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal dijo que es legítimo que hagan esos reclamos, pero su gobierno tiene una concepción, si no distinta, con otros matices.

Respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar, no vamos a decir, este es un problema de Estados Unidos y no es problema de los países centroamericanos, no nos corresponde a los mexicanos, no vamos a ayudar.