Así se despidió de su madre una de las víctimas del camión de Londres

Reino Unido.- “Lo siento, mamá. No he tenido éxito en mi viaje. Te quiero mucho. Me estoy muriendo porque no puedo respirar”. Ese fue el último mensaje que alcanzó a escribir Pham Thi Tra My, de 26 años, momentos antes de morir asfixiada en un camión que transportaba migrantes vietnamitas.

El caso ha conmocionado a la sociedad del Reino Unido, pues el camión fue descubierto el miércoles con 39 cadáveres humanos que en un principio apuntaban a ser de migrantes chinos, pero que tras las primeras investigaciones, se han confirmado como procedentes de Vietnam.

Fueron los propios familiares de la migrante asiática quienes corrigieron los detalles de su nacionalidad, pues desde que se dio a conocer la noticia sospechaban que ella era una de las víctimas, ya que semanas antes había pagado 35 mil euros, cerca de 750 mil pesos mexicanos, a una organización china para que la introdujeran de manera ilegal a Inglaterra. Al menos otras seis familias de la misma región esperan confirmación de que sus allegados también viajaban en el mismo camión.

El camión se dejó abandonado en Essex, al norte de Londres. FOTO: Twitter

La policía del condado de Essex, donde fue hallado el camión, aseguró que ya han detenido a su conductor, Maurice Robinson, de 25 años y originario de Irlanda del Norte, y a quien por lo pronto se le han imputado los 39 cargos por homicidio.

El responsable de la Sociedad de Camiones de Carretera dijo que las condiciones en las que encontraron los cadáveres fueron "absolutamente horrendas", ya que al viajar en un cajón refrigerado, se presume que los cuerpos estaban congelados.

Con información de El País.