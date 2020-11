Atenderá IP a más pacientes públicos con Covid-19

CDMX.- El Gobierno federal amplió el convenio con la Iniciativa Privada (IP) para poner a disposición de la población 50 hospitales Covid y 150 camas para la atención de pacientes con el virus.

Se amplía el convenio con los hospitales privados, ya no sólo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de Covid. Se va a seguir atendiendo a los enfermos del Seguro Social, del ISSSTE, a los que no tienen Seguridad Social, a todos, de distintos padecimientos y, además, ahora también se van a atender enfermos Covid.