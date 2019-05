Aumentan suicidios en EU por estreno de la serie '13 reasons why'

Madrid, España.- Desde que Netflix estrenó la serie “13 reasons why”, en la que una adolescente graba en 13 cintas las causas por las que decide quitarse la vida, la polémica sobre su posible efecto contagio en los más jóvenes ha estado presente.

Un reciente estudio alimenta los argumentos de los críticos: al mes siguiente de su estreno en Estados Unidos, el pasado 31 de marzo de 2017, los suicidios en la franja de edad de 10 a 17 años aumentaron un 28.9% en todo el país.

Aunque los propios autores advierten de que no se puede establecer una relación causal, las expertas consultadas inciden en el peligro de que en los medios de comunicación se presente el suicidio en términos idealizados: es importante hablar del suicidio, sí, pero en términos de prevención y animando a quien piense en quitarse la vida a buscar ayuda.

Los datos del estudio

El estudio, publicado el lunes 29 de abril, en el Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, parte de los datos recogidos por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés) entre 2013 y 2017: 180 mil 655 muertes por suicidio en EU, divididos en franjas de edad.

Una vez desestacionalizados (se producen más casos en primavera y otoño), comprobaron que la tasa de suicidios entre 10 y 17 años aumentó en abril de 2017 a 0.57 por 100 mil personas, un 28.9% más que la predicción creada en base a las cifras de los años anteriores.

Es la tasa más alta de cualquier mes de los cinco años estudiados. Después de este pico, se registran tasas significativamente más altas en junio y diciembre de 2017. La media antes del estreno de la serie era de 116.29 suicidios adolescentes al mes (0.35 por 100 mil personas), y la de los meses posteriores es de 149.56 casos al mes (0.45 por 100 mil).

Los investigadores estiman que el estreno de “13 reasons why”, cuya tercera temporada está en fase de producción, se asocia con unos 195 suicidios adicionales en 2017 entre los 10 y los 17 años. No han encontrado un aumento en las demás franjas de edad, lo que, afirman, va en la línea de trabajos previos según los cuales “los más jóvenes pueden ser particularmente vulnerables al contagio del suicidio”.

Respuesta de Netflix

Netflix respondió con un comunicado, según el cual están analizando el estudio, “ya que entra en conflicto con el publicado la semana pasada por la Universidad de Pensilvania”, que concluía que la serie podía reducir el riesgo de suicidio, aunque se refería a adultos de 18 a 29 años.

Es un tema sumamente importante para nosotros y hemos trabajado mucho para asegurarnos de que lo tratamos de una manera responsable.

En contra de lo esperado por los autores, el aumento de suicidios no ha sido significativo entre las chicas, pese a que la protagonista de la serie es femenina, sino entre los varones.

Aunque no saben la razón exacta, los investigadores explican que existe una “paradoja de género”: la tasa de suicidios consumados es más alta en hombres que en mujeres, mientras que sucede lo contrario cuando se habla de tentativas.