Aunque vacuna no es aprobada mundialmente, 20 países ya pidieron a Rusia suministro

Rusia.- Un día después de que Rusia anunciara que ya registró oficialmente la primer vacuna contra el Coronavirus, al menos 20 países ya solicitaron suministro.

Kiril Dmítriyev, titular del Fondo de Inversión Directa de Rusia, aseguró que su país a recibido solicitudes de 20 países para adquirir la vacuna contra el Covid-19, aprobada en Moscú.

"Hemos recibido solicitudes preliminares de 20 países para la compra de más de 1,000 millones de dosis de la vacuna", informó.

Ayer el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que una de sus hijas ya se había vacunado con la vacuna que le denominaron "Gam-Covid-Vac Lyo", una combinación de dos adenovirus, Ad5 y Ad26, ambos diseñados con un gen del coronavirus.

Me gustaría repetir que ha pasado todas las pruebas necesarias, lo más importante es asegurar la total seguridad de utilizar la vacuna y su eficacia", aseguró Putin.

Sin embargo, se ha tomado con cautela debido a que antes la vacuna debe pasar los ensayos de la fase 3, que suelen durar meses e implicar pruebas en miles de personas.

Ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, se dijo sorprendido por los anunciado por Rusia.

Efectivamente nos ha sorprendido, como le sorprendió a la OMS (Organización Mundial de la Salud), conocer de la vacuna rusa cuando hasta dónde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3. Definitivamente y esto lo quisiera dejar muy claro no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3", indicó.