Avientan cabezas de cerdo en sede de Morena 

CDMX.- Al menos cuatro cabezas de cerdo fueron aventadas en la sede de Morena ubicada en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Las cabezas fueron dejadas por desconocidos sobre la acera de la calle Chihuahua 216, junto a una pinta en la que se lee "Félix Violador" en referencia al senador con licencia Félix Salgado Macedonio, también aspirante a la Gubernatura de Guerrero.

Testigos llamaron al 911 y a la Fiscalía de la Ciudad de México, quien tomo conocimiento de los hechos.

El 17 de noviembre pasado, el guerrerense fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un abuso sexual cometido en 1997 en Acapulco, Guerrero, de acuerdo con la relatoría de la cual REFORMA posee una copia.

La denuncia fue entregada ante el Ministerio Público de la Federación ante la titular de la Célula A-1-3 de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Lisset Zamorano.

La víctima, de identidad reservada B.C.M., narró en su denuncia que en 1997, cuando ella tenía 17 años, acompañó a su pareja a ver a Salgado Macedonio al Puerto de Acapulco.

Tras un viaje de Tecpan de Galeana a ese punto turístico, la pareja de la joven la dejó en la terminal de camiones y al no saber de él acudió a la casa del político apoyada por un taxista.

Al llegar a la casa del señor Salgado Macedonio, él me dijo que si iba a ir a la reunión y fui ingresada por uno de sus guaruras, ya en el interior esperé en la sala, fue entonces cuando él se metió como en una recámara yo me quedé en la sala aproximadamente unos 15 minutos, cuando de repente sale el señor Félix Salgado Macedonio de la recámara y con una cara diferente cuando me recibió, como enojado y frotándose la nariz con la mano, se fue hacia mi persona y empezó a atacarme; es decir, con sus manos me arrancó el top y la falda, por lo que yo le decía qué pasaba, qué hacía, porque me hacía daño y él nunca contestaba nada sólo su cara de enojo y su respiración agitada y sus manos estaban temblando", expuso la denunciante.