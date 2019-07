BUSCAN OPORTUNIDAD PROFESIONAL EN COPA URBANA

Irapuato, Gto. 02 de julio de 2019.- Poder llegar a un mejor nivel y obtener una oportunidad para jugar futbol profesional, es lo que buscan los participantes de la Copa Urbana 2019.

Brian Alfredo Verá Luna, integrante del equipo de Las Liebres, dijo que mostrará su mejor nivel futbolístico para llegar a la final de la Copa y ser tomado en cuenta por visores de equipos profesionales que le brinden una oportunidad a nivel profesional.

“La Copa Urbana influye en mi vida porque es algo que me puede llevar a algo más grande, que me puedan ver unos visores y me puedan llevar a una academia para jugar”, mencionó.