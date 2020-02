Bancos en México advierten que limitarán servicios por #UnDíaSinNosotras

CDMX.- Los principales bancos que operan en México respaldarán a las empleadas que quieran atender la convocatoria del paro nacional el próximo 9 de marzo, e informaron que se prevé un servicio limitado en algunos de sus servicios, principalmente en sucursales.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que 257 mil 757 personas trabajaron en los bancos al cierre de 2019. De acuerdo con lo informado por las principales instituciones, arriba de 50% de su plantilla laboral son mujeres.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo que se unen a la convocatoria y si bien puede haber afectación económica, se deben atender las causas del paro.

El Banco de México es respetuoso de la decisión de las compañeras de trabajo en cuanto a la forma de participar en esta iniciativa, por lo que el próximo 9 de marzo no habrá registro de asistencia", enfatizó.

BBVA, CitiBanamex, Santander, HSBC, Scotiabank, Banregio, Banco Azteca y Gentera han expresado su respaldo al movimiento. En el caso de Banorte, precisó que aún no tenía una postura sobre el tema.

El banco más grande que opera en México detalló que 54% de su personal es femenino. En el caso de CitiBanamex, 52% de su plantilla son mujeres. En un porcentaje mayor se ubica Santander, con 55% de su base laboral con mujeres; HSBC, con 51%, y Scotiabank, con 52%.

Empresas como Banregio resaltaron que trabajan en la firma 2 mil 399 mujeres, equivalente a 48% de su personal; en el caso de Gentera, registra más de 11 mil colaboradoras.

Respetamos la decisión individual que adopten nuestras colaboradoras con relación a la iniciativa #UnDíaSinNosotras. Aquellas que decidan no asistir al lugar de trabajo, no necesitarán justificar su ausencia y no habrá afectación alguna en su salario o condiciones laborales", manifestó CitiBanamex a través de un comunicado interno.