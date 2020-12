Batea AMLO petición del INE de no comentar sobre proceso electoral

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra la alianza del PAN, PRI y PRD, al señalar que "son lo mismo" y defienden una "política antipopular", esto pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó al Mandatario a abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo dijo que tiene derecho a expresarse para aclarar, argumentar, y replicar a los partidos que lo atacan.

Ya lo dije, sí genera cierta satisfacción el tener la razón. En este caso no duele tener la razón, siempre sostuvimos de que eran lo mismo. Se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no por toda la vida".

El Mandatario afirmó que, debido a que se está llevando a cabo una transformación, los partidos opositores decidieron quitarse la máscara y unirse legalmente.

Cuestionado sobre hasta dónde sus comentarios puede representar una intromisión en el proceso electoral, el titular del Ejecutivo dijo que tiene derecho a expresarse, porque los partidos que formaron la alianza van en contra de su proyecto.

Ahora, si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado estoicamente, aguantando los ataques, pero considero que eso no es equitativo, que sería quitarme mi libertad", comentó.