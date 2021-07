CDMX.- Luego de que se revelara que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Beatriz Gutiérrez Müller fueron espiados con el malware Pegasus, la esposa del tabasqueño condenó el espionaje realizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Beatriz Gutiérrez Müller aseguró en Instagram que el espionaje no ha sido la única práctica intimidatoria, pues, dijo, les han colocado chips en sus vehículos y cámaras de vigilancia donde viven.

No solo eso, también aseguró que les han revisado sus cuentas bancarias y declaraciones fiscales; incluso hasta en redes sociales.

Beatriz Gutiérrez Müller acusa no solo espionaje

Espionaje telefónico, seguimiento de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil para confirmar parentescos y el Registro Público de la Propiedad para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero", acusó.

Intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién!".

ADEMÁS: 'No necesito espías porque la gente me lo cuenta todo', dice AMLO

Práctica repugnante, califica Beatriz Gutiérrez por espionaje con Pegasus

En su publicación, la investigadora sostuvo que el espionaje es una práctica repugnante, pero reconoció que tenían sospechas sobre su uso.

Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirma nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna, pero estamos acostumbrados", expuso.

La historiadora afirmó que el Gobierno violó su derecho a la privacidad, y consideró paradójico que quienes incurrieron en ese delito ahora no tengan que padecerlo.

Temáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no serán ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato", manifestó.

TAMBIÉN: Personas cercanas a AMLO fueron espiadas

Pide a Fiscalía General de la República (FGR) investigar

Tras pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el caso, expresó su deseo de que se ponga fin a este tipo de abusos.

En lo personal deseo con toda el alma vivir en un Estado de derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones, no solo del periodo indicado por los reportajes que circulan, si no antes", sostuvo.

Luego de la publicación de la esposa de AMLO, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cateó las oficinas de la empresa KBH TRACK, operadora de la israelí NSO Group que usaba el programa para espiar teléfonos.

La Fiscalía indicó que esta carpeta de investigación fue iniciada por denuncia de la periodista Carmen Aristegui, quien ha participado como testigo en diligencias y "cateos periciales", como el realizado a la empresa KBH TRACK, propiedad del israelí Uri Emmanuel Ansbacher, quien huyó de México hace más de dos años, y administrada por Víctor "R".

HLL