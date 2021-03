Best Buy anuncia cierre de todas sus tiendas en el país a finales de marzo

CDMX. A causa de la pandemia por COVID que causó una fuerte crisis en la cadena de Best Buy, el director de finanzas de la compañía estadounidense, Matt Bilunas, dio a conocer hace un par de meses que cerrarían algunas tiendas en el país, pero hoy afirmó que antes del mes de marzo todos los establecimientos cerrarán definitivamente.

Asimismo, la directora general de Best Buy a nivel global, Corie Sue Barry dio a conocer que está decisión no fue fácil pues reconocen que México es un gran mercado pero reconoció que se vieron afectados por lo que la pandemia dejó en el país.

“Tomamos la difícil decisión de salir de nuestras operaciones en México. Quiero agradecer a los equipos en México por su tremendo trabajo durante los últimos años. Todos deberían estar increíblemente orgullosos de sus logros”, comentó Sue Barry.

Es importante recordar que la cadena de Best Buy en México informó en noviembre de 2020 que varias tiendas dejarían de operar en el país, esto con el cierre de sus sucursales el 31 de diciembre.

Asimismo, informaron que su en página de internet permanecerían operando sin problema alguno hasta agotar existencias de los productos, esto en base a los pedidos en México.

Para concluir, el presidente de la cadena de Best Buy en el país, Fernando Silva valoró los esfuerzos de quienes han sido parte de estas tiendas, pero la crisis ocasionada por la pandemia fue mayor de lo previsto.

“A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, concluyó.