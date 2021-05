Sacan a la luz amorío de Bill Gates con empleada, pudo haber sido la causa del divorcio

Estados Unidos. Lo que parecía en un principio que se trataba como un sano acuerdo para poner fin a su matrimonio entre Bill Gates y Melinda French Gates, fuentes cercanas a la pareja han dado a conocer que sería por que el fundador de Microsoft tenía otra relación.

Lo sorprendente de este caso es que fue una misma empleada que reveló a la junta directiva de Microsoft que mantuvo en secreto que por varios años tuvo una relación de carácter sexual con Bill Gates.

La noticia ha dado la vuelta al mundo, pues Gates y Melinda French se consolidaba como uno de los matrimonios más estables y ejemplares en el ámbito empresarial al ser una de las parejas más millonarias del mundo.

Ellos fueron una pareja que por más de 27 años crearon todo un imperio más allá del que tenía el fundador de Microsoft.

Fue el mismo medio de The Wall Street Journal, quien dio a conocer que la ingeniera y amante de Bill Gates, había escrito una carta en el 2019, donde daba detalles de su relación con el multimillonario, donde también daba detalles sobre otro puesto al que aspiraba.

Esta carta vino a poner en serios problemas a Bill Gates, ya que la junta directiva se preocupó porque el reclamo de la ingeniera llegara más lejos de lo esperado y pidió al mismo filántropo que renunciara a su puesto de director de la compañía que el mismo fundó en 1975.

Un comité de la junta revisó el caso, con la ayuda de un bufete de abogados externo. A lo largo de la investigación, Microsoft proveyó un amplio apoyo a la empleada", dijo un vocero de la empresa al medio.

Invitaba salir a varias mujeres

Pero al parecer, esta empleada no era la única, ya que varias mujeres que trabajaban en la empresa de Bill Gates llegaron a contar a The New York Times que el fundador de Microsoft las invitaba a salir creando un ambiente incómodo para ellas.

Asimismo, revelaron que Gates en muchas de las ocasiones se refería a su esposa, en ese momento, de una manera despectiva.

Tras el divorcio de Bill Gates, el fundador de Microsoft cedió a su pareja Melinda French acciones de varias empresas, lo cual suma una cantidad superior a los mil millones de dólares.