Bloquea YouTube video de AMLO por derechos de autor

CDMX.- El video que había sido difundido desde la cuenta de YouTube del presidente Andrés Manuel López Obrador con un mensaje por el Día de las Madres, fue bloqueado por la plataforma debido a que se incluía la canción "Amor Eterno" de Juan Gabriel, cuyos derechos pertenecen a la compañía Sony Music Entertainment (SME).

Al tratar de reproducir el video titulado "¡Feliz día de las madres!" aparece la leyenda:

La grabación también fue bloqueada de la página que tiene el mandatario en Facebook.

En la grabación de poco más de ocho minutos, el presidente, acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, felicita a las madres mexicanas, a quienes agradeció su cariño y amor, y -como lo había adelantado- les dedicó la canción "Amor Eterno", de Juan Gabriel.

Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sentó un precedente al pedir los permisos necesarios para compartir "Amor eterno", de Juan Gabriel el Día de la madres y que, debido al contexto en el que se pidió la canción, nada se le cobró al gobierno por utilizarla.

La figura máxima de representación de nuestro país deja un precedente al dirigirse con absoluto respeto y reconocimiento a los derechos de autor y derechos anexos; dio indicaciones para pedir autorización y usar el tema; es un parteaguas porque es común que los políticos que, cuando están en campaña, usan canciones o versiones de canciones en donde dicen que como no hay un lucro, no tienen que pagar, lo cual es absolutamente falso porque siempre hay un lucro, con este ejemplo queda claro que siempre se tiene que pedir autorización, aunque no exista un interés económico".