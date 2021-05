México. Si planea viajar a EU por tierra piénselo dos veces, ya que las restricciones para cruzar la frontera hacía el país vecino continuarán hasta el próximo 21 de junio. Solo se permitirá el paso a quienes realicen actividades esenciales.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) quien aseguró que esto se debe debido por la pandemia de COVID y las medidas que ha puesto Estados Unidos para quienes deseen pasar seguirán hasta el próximo mes.

“México y Estados Unidos están en conversaciones para flexibilizar a partir del 22 de junio las restricciones a cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del Covid-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera”, fue lo que publicó la Cancillería en las redes sociales.

Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una rueda de prensa donde informó que respetarán la decisión de Estados Unidos de prolongar el paso y solo permitir que crecen quienes realizan actividades esenciales.

Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones, porque no han terminado la vacunación en toda la zona, hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no; entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunación, en todo caso ya están cerca de lograrlo”, expreso Marcelo Ebrard.