Brasil.- Una actriz y escritora de 38 años causó controversia en redes sociales después de que admitiera que se ha arrepentido de la maternidad.

Según mencionó la mujer identificada como Karla Tenório, es originaria de Brasil y tiene una hija de diez años de edad llamada Flor Inaê.

Mediante su cuenta de Instagram, Karla explicó que comenzó a experimentar síntomas del algo que nombró “arrepentimiento maternal”.

Según reveló Karla al medio local O Globo, ella se arrepintió en cuanto "salió la cabeza" de su hija durante el parto.

Odio ser madre… En ese momento, me pregunté si no había vuelta atrás, pero no pude. Tuve una complicación en el parto, porque tenía la mano en la cabeza y fue un proceso delicado dejar el resto de su cuerpo. Fue entonces cuando me arrepiento”, expresó.