León.- Un conductor de Uber trató secuestrar a Brenda, una joven leonesa quien a pesar de que la tenían amenazada con una pistola, solo pensaba que no quería ser una víctima más de feminicidio y logró saltar del vehículo en movimiento.

A través de sus redes sociales, Brenda relató su historia de terror, la angustia que sintió por no ver de nuevo a su pequeño hijo y la impotencia que sintió porque a pesar de que tomó todas las medidas de seguridad posible, se dio cuenta de que cientos y cientos de mujeres han muerto en México porque nadie hace nada.

Aunque no especificó cuándo sucedió el hecho, la leonesa relató que viajó a la Ciudad de México y al llegar a la Central del Norte pidió un taxi a través de la aplicación de Uber para ir hacia Masaryk, en Polanco. Cuando el auto llegó se fijó que las características del vehículo, placas y la cara del conductor coincidieran con las de la aplicación,y al ver que todo estaba en orden.

Según la joven, al abordar el auto sintió que algo no estaba bien pues en cuanto el conductor la vio, supo que su vida estaba en peligro.

El chofer de Uber ya no iba hacia Polanco, sino hacia Ecatepec, Estado de México. El hombre sacó una pistola y amagó a Brenda y arrojó el celular de la joven por la ventanilla, el terror comenzó. Ella le rogó que se llevara su efectivo, tarjetas bancarias y su maleta, pero que a ella no le hiciera daño.

No sabes cómo le pedí al conductor que no me hiciera nada, que se llevara las cosas y que no había necesidad de lastimarme. No saben cómo le pedí a Dios que no me dejara morir así. Le pedí que me permitiera ver a mi hijo crecer”.