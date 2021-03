"No soy violador ni acosador, soy actor", Brozo se defiende de acusaciones

Ciudad de México.- Víctor Trujillo, quien es mejor conocido por su personaje ‘Brozo’, ha respondido a las acusaciones de algunos usuarios de redes sociales que lo señalaban como acosador, violador y misógino.

El pasado 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el periodista había mandado un mensaje de apoyo a los colectivos feministas que salieron a las calles para protestar.

A todas, absolutamente a todas, porque no hay una que no ame. Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz 8 de marzo…. Marchen", expresó Trujillo.