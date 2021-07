Ciudad de México.- Mientras las autoridades mexicanas buscan en territorio nacional a Miguel Alemán Magnani por evasión fiscal, se supo a través de su abogado Javier Mondragón, que el empresario salió en enero de México en un vuelo privado en búsqueda de inversionistas que aportaran recursos a Interjet y ahora vive en Francia.

La semana pasada, un juez federal ordenó la aprehensión del empresario por una presunta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos en su calidad de vicepresidente de Interjet. Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que había salido de México desde el 31 de enero pasado.

Él salió en enero a Estados Unidos y en Europa está tratando de buscar fondos de inversión para afrontar tanto la situación de Interjet como iniciar nuevos negocios. Claro, tomó una nueva residencia, está en Europa, está en Francia”, declaró Mondragón.

Sostuvo que el empresario no salió de México para huir de las autoridades, ya que en enero pasado no había una acción legal en su contra.

“Tiene domicilio, él está asentado en un lugar, no está corriendo, no está escondiéndose. Está usando sus tarjetas de crédito, él vive una vida normal, no está huyendo de nadie”, comentó.

Alemán Magnani todavía posee el 10% de las acciones de Interjet, por lo que sigue buscando recursos para que la compañía salga de los problemas financieros que enfrenta, aseguró el abogado.

Mondragón recordó que Alejandro del Valle, actual presidente del Consejo de Administración de Interjet, tomó el control de la aerolínea, ya que tanto él, como Alejandro Cabal Peniche, a través del fondo HBC International, anunciaron una inversión de 4 mil 300 millones de pesos para pagar impuestos, salarios y adeudos con proveedores, principalmente.

Esa inyección de capital finalmente no se concretó y Cabal Peniche salió de este acuerdo; sin embargo, en una asamblea de la compañía, ya se había cedido el control de esta a Alejandro del Valle.

(Con información de Agencia Reforma)