Buscará Monreal regular servicios financieros 

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para prohibir que los bancos ofrezcan servicios financieros a través de cajeros automáticos sin la autorización expresa del cliente.

En un video difundido en redes, adelantó que propondrá modificaciones a la Ley de Transparencia y a la Ley de Instituciones de Crédito toda vez que en México no existe una disposición específica que regule este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los usuarios.

Relató que él ha sido víctima de éstas prácticas, ya que en una ocasión, al presionar un botón por error, aceptó un seguro y batalló varios meses para poderlo cancelar.

El legislador señaló que en México no existe una disposición específica que pueda evitar o regular el ofrecimiento de servicios financieros a través de estos cajeros, lo que vulnera los derechos de los usuarios al no proporcionarles información precisa, con claridad y suficiente.

Por ejemplo, es muy usual, demasiado usual, a mí me ha sucedido, que se le cobre un producto que no autorizó o que por error acepte un seguro o un crédito que difícilmente podrá pagar y del que no ha tenido la oportunidad de informarse de las condiciones existentes en el mercado financiero, desestabilizando de esta manera sus finanzas", explicó.