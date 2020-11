¡Busquen refugio!: AMLO a sus paisanos ante severas inundaciones

Tabasco.- Contrario a ofrecerles ayuda, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a sus paisanos en Tabasco buscar refugio en albergues o zonas altas para ponerse a salvo de las inundaciones, las cuales empeorarán.

En gira de trabajo por Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió difundir un mensaje de alerta a la población de cinco municipios de Tabasco para que busquen refugio seguro, ya que la lluvia prevalece en las zonas altas y continuará el desfogue de la Presa Peñitas.

Y alertó que el riesgo está en las comunidades de Cunduacán, Centla, Nacajuca, Centro y Jalpa de Méndez.

El Ejecutivo dijo que aunque la reconstrucción ha acabado es importante ahora cuidar a los habitantes, que vayan a un lugar seguro.

Se terminó la reconstrucción y se ayudó a toda la gente afectada, lo que tenemos que cuidar ahora y eso es lo que les pido transmitan, el llamado a mis paisanos, es que se puedan refugiar en las partes altas, que acudan a los albergues, que no se queden en sus viviendas porque no queremos pérdidas de vidas, eso es lo que más me preocupa”, dijo López Obrador.