CDMX. Don Fidel Téllez, un adulto mayor de hoy en día 74 años, todos los días sale a las calles de la CDMX para vender cubrebocas y poder mantener a sus nietos, pero reconoce tener miedo pues aún no se vacuna contra el COVID debido a la diabetes que padece.

Muy temprano hora, Fidel comentó en una entrevista para ElUniversal.com.mx se levanta para recorrer las avenidas de Reforma y Chapultepec, lugar donde acostumbra a vender los cubrebocas y poder sacar algo de dinero para llevar a casa, donde viven sus nietos.

Reconoce que la situación no ha sido nada fácil ya que solo hace unos meses le diagnosticaron diabetes, lo que vino a cumplir su estado de salud, pero ello no ha sido impedimento para que después de quedarse de trabajo le deje de echar ganas.

Hoy en día su única opción es salir a vender cubrebocas, donde unos los da a 10 y otros a 15 pesos, pero esto debido a que como el afirma en ningún lado le dan trabajo por su estado de salud y la edad es otro de los factores.

“Yo tengo a mis nietos y yo trabajo por ellos, porque me da gusto cubrir sus necesidades, y tengo una niña de 14 años que es muy lista y muy inteligente, ella tiene mucho corazón, me apoya, me ayuda, ella siempre me da la bienvenida, me pregunta cómo me siento, ella es muy buena conmigo, eso es lo que me da las fuerzas para salir a trabajar y echarle ganas ”, comenta Fidel motivado pese a las adversidades que vive todos los días.

No se vacuna por temor a la diabetes

Asimismo, comenta que aunque sabe que ya llegaron las vacunas, tiene miedo de administrar la dosis debido al problema de salud que padece por la diabetes y reconoce no tener dinero para ir al doctor y sea supervisado.

Todo ello, ante el temor de faltarles a sus nietos quien como el mismo comenta son su motor para salir adelante y llegar a casa y ser recibido con una gran sonrisa.