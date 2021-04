CDMX . Con las palabras textuales de 'Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo' , es lo que se pudo leer en la carta que una abuelita entregó en una oportunidad a una enfermera al momento en que fue vacunada contra el COVID en la CDMX .

Esto fue lo que ocurrió en un módulo de vacunación en Iztapalapa de la CDMX el fin de semana, donde una mujer de la tercera edad aprovechó para pedir ayuda a través de un pedazo de papel que le dio a una enfermera mientras recibía la vacuna contra COVID .

El hecho se volvió viral gracias al actuar de la enfermera quien al leer lo que decía la ‘carta’ inmediatamente acudió a las autoridades del módulo para dar a conocer el hecho.

Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía el texto escrito en la carta al momento en el que la enfermera lo abrió.