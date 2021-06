CDMX.- El empresaro Carlos Slim se deslindó de las fallas de la Línea 12 del Metro, que provocaron una tragedia, al asegurar que no tiene vicios desde su origen.

Tras una reunión con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el empresario dijo que la obra, en la que participaron ICA y Carso, se hizo con los mejores especialistas.

Yo estoy convencido de que lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los cálculos, el diseño y si recordarán en octubre de 2012, por ahí de noviembre, en octubre, se dio el visto bueno ya al proyecto y a lo que se había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido de que desde su origen no tiene vicios", aseveró.



Tras destacar que la llamada Línea Dorada ha transportado a 144 millones de personas en promedio al año, Slim dijo que la obra ha tenido varios "efectos" desde su apertura, como 12 sismos de 6.5 o más de intensidad.

"Entonces no cabe duda que estuvo bien hecho", aseveró.

Sí, (el desplome) es una desgracia, pero lo que le digo es que estamos convencidos en su origen no tuvo ningún problema, tanto que se usó por cientos de millones de personas".

Abundó que las empresas encargadas de la obra dieron mantenimiento a la misma y no encontraron vicios ocultos ni "ningún problema" durante los primeros tres años.

No se determinó ningún problema, entonces creo que en su origen no tiene ningún problema (...) se están haciendo investigaciones y estudiando que pasó, porque pasó, etc. hay que esperar a que salga y que se discuta", expresó.