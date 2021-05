CDMX. Brandon Giovanni, un pequeño de 12 años que fue víctima en el desplome de la línea 12 del Metro iba de regreso con su mamá cuando pasó la tragedia.

Ahora su mamá, Marisol Tapia presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por los delitos de lesiones dolosas y homicidio doloso contra diferentes funcionarios y exfuncionarios entre los que se encuentra en el primero de la lista el canciller Marcelo Ebrard, la jeda de Gobierno Claudia Sheinbaum, además del senador Miguel Ángel Mancera y la directora del Metro, Florencia Serranía.

Fue en la conferencia afuera del Hospital Dalinde, en la colonia Roma, acusó que existe una corresponsabilidad de las autoridades capitalinas que no dieron mantenimiento a la Línea 12, a pesar de que vecinos hicieron denuncias por fallas en ese tramo elevado.

Todos sabemos que aquí [el responsable] es Marcelo Ebrard y hasta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, porque ella sigue tapando muchas cosas”, expresó.

Señaló una serie de negligencias e irregularidades en el caso de su hijo, desde la recuperación del cuerpo en la zona cero, la cadena de custodia del mismo y la hora asentada en el acta de defunción, la cual fue colocada 20 minutos antes de que sucediera el accidente en la estación Olivos del Metro.

Hay negligencia desde el acta de defunción de mi hijo, a mí me lo declararon muerto antes de que fuera el accidente. No pido otra cosa más que se esclarezcan las cosas”, exigio Tapia.

La inconformidad y la denuncia que promoverá la familia de Brandon fue dada a conocer por El UNIVERSAL en su edición del martes.

Echan mentiras sobre Brandon

Ayer, la madre narró que tuvo que sacar a su esposo —quien acompañaba a Brandon— del Hospital General Balbuena por falta de atención, ya que no le habían hecho ninguna intervención. No obstante, aseguró, personal del gobierno capitalino los amedrentó, pues le dijeron que si lo sacaba no le pagarían la indemnización.

Exijo que me digan quién trasladó a mi hijo, quién lo recibió, quién lo declaró muerto, por qué no se dio a conocer el cadáver de mi hijo. No estoy pidiendo indemnización porque nada, nada, me lo va a regresar”, comentó.

Denunció que las autoridades capitalinas sabían dónde estaba el cuerpo del menor, pero aún así la hicieron tramitar la Alerta Amber.

Con información de El Universal