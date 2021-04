CDMX. Después de los ataques ocurridos en La Aguililla, Michoacán, donde policías que liberaban la carretera fueron atacados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con drones explosivos, la Sedena advierte de esta nueva técnica que usan.

Así lo dio a conocer el General Luis Cresencio Sandova, titular de la Sedena durante la conferencia en Palacio Nacional, donde también mostró su preocupación que los cárteles usen esta técnica de ataque contra elementos de Seguridad.

Asimismo, dio a conocer que afortunadamente en el ataque registrado en Michoacán no hubo víctimas que lamentar, pero si alertó a que la situación continúe con este tipo de ataques.

"En cuanto a la utilización de drones, como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, en Michoacán", afirmo Cresencio Sandoval en una conferencia desde la Ciudad de México.

Aunque alerto su peligrosidad, comentó que hasta el momento estos ataques no son para preocuparse, pues no han sido efectivos con cargas que puedan costar una vida.

Pero no son de preocupación, no han sido lo efectivo que a lo mejor ellos quisieran tener, no han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañina para el personal o para una instalación", aseguró el General.