Ciudad de México.- Agresiones continuas a un grupo de feministas se han registrado en el Zócalo de la CDMX después de que las jóvenes pusieran un bazar.

Según han reportado testigos, cada semana, las mujeres instalan su bazar en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, hecho que ocasiona molestia a los comerciantes que también se instalan los fines de semana por la zona.

En esta ocasión, algunos usuarios de redes sociales compartieron videos del momento exacto de la agresión hacia las feministas, sin que ningún elemento de la policía intervenga.

En los videos se observa cómo los comerciantes atacan a las jóvenes con palos y les gritan, mientras que ellas intentan levantar lo que tienen en el bazar.

El conflicto, me contaron, se repite cada fin de semana. Hoy escaló hastaa estos niveles; y puede llegar a más... Qué esperan? Y todo por negarse al "pago de piso"... �� @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ @OHarfuch @AlcCuauhtemocMx pic.twitter.com/XFMhyi5Y6p

La mujer que grababa los ataques señalaba que las jóvenes no estaban haciendo nada malo y que ahora los comerciantes les exigen ahora un “pago de piso”.

Ellas no estaban molestando a nadie. Estaban simplemente queriendo vender, no estaban agrediendo, no estaban haciendo nada y llegaron estas personas a ofender, a agredir y a empezar a golpearlas con palos. ¡Ya basta!”, comentó la joven.