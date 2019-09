CNTE de Michoacán inicia paro de labores por falta de pago

CDMX.- La Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició ayer un paro de labores de 72 horas en todo el Estado de Michoacán.

Los maestros exigen el pago de salarios y prestaciones en puntual y completo, además de que no exista el pago diferenciado entre la nómina estatal y la federal.

Detallaron que el Gobierno del estado les adeuda el pago de 14 bonos de 2018 y 2019, que asciende a casi 800 millones de pesos.

Toman las oficinas

Según la agencia Quadratín, los agremiados de la Coordinadora tomaron por la mañana las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado, cuyo edificio fue cercado por policías estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad informó que desde ayer por la mañana se implementó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), ante un grupo de personas que se concentró en el lugar desde temprano.

También se tiene previsto protestas en las oficinas de rentas, sucursales bancarias, casetas, oficinas gubernamentales y algunas presidencias municipales para hoy.

El paro culminará mañana miércoles; no obstante, los agremiados no descartaron agudizar sus acciones, en caso de que no sean cubiertos los adeudos.

En tanto, el Gobierno estatal informó que no habrá problema para el pago de la próxima quincena.