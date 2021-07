Ciudad de México.- La Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) reportó que siete estados reportan saturación hospitalaria ante aumento de contagios de COVID.

Colima, Yucatán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Nayarit reportan una ocupación hospitalaria superior al 70%, es decir, por encima de los niveles seguros de atención.

La primera entidad reporta un lleno total en Unidades Cuidados Intensivos de atención a Coronavirus; en Yucatán, un 79% de las camas con ventilador estaban ocupadas y, en Nuevo León, un 76%.

En estatus de alerta, porque registran ocupación a la mitad o superior de su capacidad, algunos ya cercanos al 70%, se encuentran la Ciudad de México, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, y Sonora.

Padecen falta de cupo

En la tercera ola de COVID-19, los familiares de los pacientes vuelven a padecer la alta demanda de atención.

José Romero llegó a la visita de la 13:00 horas al Hospital General de Zona Número 1A Los Venados a pedir informes sobre el estado de salud de su hermana Leticia, de 47 años, quien tiene insuficiencia renal y se contagió de coronavirus.

"Está saturado. Baja el doctor y les da informes a 15 personas, luego pasan otras 15. Cálculo que fueron unas 100 personas las que vinieron a pedir informes de sus pacientes de la visita de la una de la tarde", afirmó.

La mamá de Carolina empezó a saturar en 60. El 20 de julio comenzó a manifestar síntomas de COVID-19, pero fue hasta el 26 de julio que bajó drásticamente su oxigenación.

Carolina marcó al 911 para que trasladaran a su mamá, de 52 años, desde Texcoco al Centro Médico Nacional Siglo 21, pues ahí se le indicó que había cupo y podían recibirla; pero cuando llegó, le dijeron que estaban saturados y la refirieron al Hospital General de Zona Número 1A Los Venados, del IMSS.

"En el Siglo 21 me dijeron que estaban saturados. Me habían dicho que sí había cupo, pero cuando llegué no me la aceptaron. En Texcoco no hay hospitales COVID", afirmó la joven, quien contó que viajó sola con su mamá para evitar que sus hermanos se contagien.

Te puede interesar: Enfermos de COVID temen a hospitales públicos y prefieren pagar miles en privados

El repunte de contagios alcanzó a la familia de Gloria García, mujer de 72 años con insuficiencia renal, quien falleció el 26 de julio por esta enfermedad.

"Mi mamá se contagió en la 47 (Hospital General de Zona del IMSS), en la Vicente Guerrero, fue a lo de su diálisis y resulta que ahí se contagió por COVID", contó Lilia.

La hija de Gloria aseguró que desde que su mamá fue trasladada al Hospital General de Zona Número 1A Los Venados, del IMSS, para ser tratada por COVID-19, no les dieron información

"Llegamos a las cuatro y media de la mañana (del 23 de julio), eran las cuatro de la tarde y no me daban informes.

"A las tres y media de la mañana de hoy (26 de julio) le hablaron a mi hermana para decirle que mi mamá estaba agonizando, pero fue todo. A las 12 no nos habían dicho nada y nos venimos a la visita de la una. A las 2:30 me tocaba videollamada y me dice la señorita: 'Ya no hay nadie en la cama 476. Me enseña y está vacía. Pero nadie me da informes", lamentó", Lilia.





El Gobierno federal continuó ayer con la inmunización de la población, donde los contagios aumentan al igual que las hospitalizaciones./Foto: Agencia Reforma

Triplica en un mes la epidemia activa

En sólo un mes, los casos activos de COVID-19, es decir, la epidemia activa se triplicó.

El número de personas que registraron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, la considerada "epidemia viva", pasó de 35 mil 16 contagios estimados el 27 de junio a 108 mil 535, el 27 de julio.

Además, ayer la Secretaría de Salud reportó 17 mil 408 casos más de COVID con respecto a un día anterior, la cifra más alta desde el 29 de enero, con lo que ya se acumulan 2 millones 771 mil 846 casos confirmados de coronavirus.

La dependencia también registró 484 muertes más por OVID en México, con lo que suman 239 mil 79.

Recientemente, las autoridades de salud ajustaron los parámetros para calcular el riesgo del semáforo epidemiológico.

Ahora, otorgaron mayor peso a la hospitalización y redujeron la carga al número de casos, ya que, indicaron, la letalidad y la mortalidad han bajado considerablemente gracias a la vacunación.

Para Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación, Políticas y Salud de la UNAM, el número de muertes que se reportan sigue siendo muy importante.

"Esto quiere decir que aún cuando ya no existe una relación lineal entre casos y defunciones, el riesgo es elevado", advirtió.

Explicó que un número pequeño de estas defunciones ocurre en personas con coberturas incompletas de insaculación, es decir, con una sola dosis o cuando la potencia de la vacuna es baja.

"El número de muertes es aún menor cuando se cuenta con el esquema completo y eso es ventaja para los grupos de mayor edad", agregó.





Pide Semarnat parar actividades

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detendrá labores durante dos semanas en sus oficinas de representación en Guerrero, por aumento de contagios de COVID-19 entre el personal.

La titular de Semarnat, María Luis Albores, envió el lunes a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto de acuerdo para cerrar las delegaciones en Acapulco y Chilpancingo del 26 de julio al 6 de agosto, aunque sin aclarar el número de contagios. El acuerdo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial.

"Con motivo de la situación de emergencia derivada de la situación de salud pública que se presenta por el aumento en los niveles de propagación del virus SARS-COv2 y aunado al aumento en los contagios que han presentado algunos servidores públicos adscritos a la Oficina de Representación de la Semarnat en Guerrero, como medida preventiva, se estima necesario suspender las actividades en sus oficinas", dice el proyecto. (Con información de Agencia Reforma