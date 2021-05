Francia. Las autoridades francesas podrían restringir la entrada de británicos al país galo justo en medio de la temporada de verano debido a una variante india del coronavirus que está propagando contagios en Gran Bretaña, anunciaron autoridades.

Jean-Yves Le Drian, ministro de relaciones exteriores de Francia, mencionó el domingo la posibilidad de volver a aplicar las medidas restrictivas.

El ministro notificó que Gran Bretaña podría ser colocada en una categoría intermedia, entre la de máximas restricciones como India y otros 15 países, y la de restricciones más suaves asignadas a socios de la Unión Europea y otros territorios.

Le Drian expresó sin dar detalles que Gran Bretaña podría ser sujeta a "medidas sanitarias un poco más fuertes".

Un parisino lee el periódico Le Monde con una bebida en la terraza de un café en París. /Foto: AP

Añadió que Francia no ha decidido aún sobre el tema, y que está evaluando la situación.

"Esperamos que la variante pueda ser controlada en un país que sufrió muchos problemas durante la pandemia", indicó el ministro.

"Sin embargo, la entrada de la variante india y el aumento de los casos de la variante india en el Reino Unido plantean un problema, por lo tanto estamos monitoreando la situación y estamos en contacto con las autoridades británicas", añadió.

"No será el máximo nivel, no será el nivel intermedio, pero no se descarta -hay que tomar en cuenta la llegada de turistas británicos- imponer medidas sanitarias un poco más fuertes", agregó.

Por su parte, Alemania ya exige que toda persona que provenga de Reino Unido se coloque en cuarentena al menos 14 días. Bajo las nuevas normas, las aerolíneas sólo podrán transportar ciudadanos y residentes alemanes de Gran Bretaña.





Con información de AP