Argentina.- Noelia Mercado, una estudiante de enfermería de 33 años de edad, falleció víctima de Covid-19, ahora sus familiares denuncian negligencia médica por parte del hospital en donde se encontraba hospitalizada la mujer.

Los hechos se registraron en la ciudad de Río Cuarto en el estado de Córdoba, Argentina, cuando Noelia tuvo que ser internada en el Hospital San Antonio de Padua.

Durante cuatro días en el nosocomio, Noelia se comunicaba por WhatsApp con Teresa Gutiérrez, su mamá, quien detalló que su hija agonizó en el hospital y que el personal de salud no la atendía.

Mediante una entrevista para el medio local TN, Teresa detalló que su hija tenía temperatura alta y aunque pedía ayuda a las enfermeras para que la atendieran y le dieran al menos un vaso de agua, estas tardaban en ayudarla, incluso golpeaba cosas para llamar su atención.

Ella me decía por WhatsApp ‘por favor avisa que me vengan a canalizar, estoy con fiebre, con 39°’, se llevó el termómetro como estudiante de enfermería que era, también el saturometro y la medicación y me escribía ‘estoy saturando mal, sí o sí voya a tener que tomar la medicación hasta que vengan… me están dejando morir’”, relató la madre de Noelia.