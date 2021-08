Estados Unidos.- Debido a los síntomas de COVID graves presentados por una mujer, decidió acostarse en el piso mientras esperaba atención médica.

La foto tomada a Toma Dean dio vuelta al mundo, pues la muestra tirada en el piso de un hospital en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, tapada con una sábana.

Según reveló la mujer, quien se encuentra recuperándose de Covid-19, durante las últimas dos semanas, se sentía "extremadamente enferma" por lo que acudió a un hospital en donde había ya una fila de personas esperando ser atendidas.

Debido a que permanecer de pie durante demasiado tiempo la dejó sin aliento, Dean tomó la decisión de acostarse en el piso.

Mis opciones fueron quedarme y quedarme sin aliento y no poder recibir el tratamiento, o sentarme en el suelo y esperar pacientemente a que la línea pase y poder recibir el tratamiento que necesito. Así que elegí acostarme en el suelo, Si hubiera optado por hacer fila, nunca llegaría al tratamiento. Habría estado de vuelta en una sala de emergencias. Así que me acosté en el suelo, hasta que consiguieron sillas de ruedas para ayudarnos", expresó la mujer al medio ABC News.

La mujer explicó que tras tumbarse un empleado acudió a entregarle una silla de ruedas para atenderla inmediatamente.

No te das cuenta de lo difícil que es respirar... Familia, 'ya no puedo hacer esto. Me estoy rindiendo'... Lo que espero que haga esa foto es que ayude a alguien que está tan enfermo como yo ese día, y espero que se levanten. Si necesitan que las tome, las tomaré", finalizó la mujer.