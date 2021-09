Estados Unidos.- Aunque para el regreso a clases presenciales los profesores deberían estar vacunados contra COVID, un maestro que no lo estaba contagió a sus alumnos con la variante Delta.

Los hechos se registraron en una escuela primaria del condado de Marin, en California, Estados Unidos, localidad que tenía la tasa de vacunación más alta en todo el país.

Sin embargo, alguien “bajó la guardia”, según informó Mary Jane Burke, superintendente de escuelas del condado de Marin, y contagió a toda su clase.

Sin saber que portaban el virus, los menores contagiaron a sus padres, quienes estaban ya vacunados.

Una persona no vacunada y alguien que se quitó el cubrebocas para leerles a los niños de vez en cuando contagian a los niños. Si esto no fuera Delta, no hubiéramos visto este brote", expresó la Dra. Lisa Santora, Suboficial de Salud Pública del Condado de Marin.