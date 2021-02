COVID: Genética heredada de neandertales reduce riesgo de morir por el virus

Suecia.- ¿Te recuperaste de Covid-19? Es probable que se deban a los genes neandertales: al menos el 50 por ciento de todas las personas fuera de África portan esta variante genética heredada que reduce el riesgo de necesitar cuidados intensivos en un 20 por ciento.

Según un nuevo estudio publicado por el Instituto Karolinska en Suecia en la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), los antepasados pudieron dejar genes llamados ‘OAS’, que regulan la actividad de una proteína que descompone los genomas virales.

Es sorprendente que esta variante del gen neandertal se haya vuelto tan común en muchas partes del mundo. Esto sugiere que ha sido favorable en el pasado", expresó Svante Paabo, director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

Arma de doble filo

Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature en septiembre de 2020 señaló que debido a una variante del gen neandertal en el cromosoma 3 se aumentó significativamente el riesgo de síntomas graves de Covid-19.

Esto muestra que nuestra herencia de los neandertales es un arma de doble filo cuando se trata de nuestra respuesta al SARS-CoV-2. Nos han dado variantes por las que podemos maldecir y agradecer", comentó Hugo Zeberg, co-autor del estudio del Instituto Karolinska.

También es sorprendente que dos variantes genéticas heredadas de los neandertales influyan en los resultados del Covid-19 en direcciones opuestas. Su sistema inmunológico obviamente nos influye tanto de manera positiva como negativa hoy", señaló Paabo, co-autor del estudio.

FRG