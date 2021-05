Guanajuato 'controla' COVID, mientras que Cancún y Quintana Roo van por tercera ola

Ciudad de México.- Guanajuato se encuentra ya en semáforo epidemiológico color verde y el resto de los estados de la República Méxicana controlan la pandemia… excepto Quintana Roo, según ha reconocido el gobierno.

La semana pasada, durante la conferencia vespertina se informó que ningún estado estaba en semáforo rojo, y que Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Chiapas ya estaban en verde.

El estado de Quintana Roo, es el único que se encuentra en color naranja, y tras la visita de turistas, los casos de Covid-19 han incrementado causando un sobrecupo en los hospitales.

La Secretaria de Salud, informó que personas entre 24 a 26 años son los que han dado positivo a Covid-19 los últimos días en Quintana Roo, e indican que se atraviesa una tercera ola de contagios.

Según informó la Agencia EFE, el gobierno de Quintana Roo ha ordenado estrategias para limitar la movilidad y reducir el aforo en lugares públicos, esto con el objetivo de que no se retroceda a rojo,

Sin embargo, como lo indicó un trabajador de servicios funerarios en Cancún, las restricciones se han aflojado en la zona turística, provocando que se observen tumultos de gente en las playas y restaurantes.

Es una parte que al gobierno le toca ver, yo también como ciudadano he notado esa falta de interés de llevar los operativos o algún llamado urgente para que no exista sobrecupo en el transporte público… Nos ha faltado responsabilidad a todos al cuidarnos y tomar las medidas necesarias, pero también a la autoridad le faltó sancionar a los negocios que no cumplían”, explicó Ángel Rodrigo Baeza al medio EFE.