Guerrero. Autoridades de Salud del estado de Guerrero dieron a conocer que ya se investiga la muerte de un adulto mayor que falleció después de aplicarse la vacuna contra el COVID de Sinovac en Acapulco.

Fue el sobrino del adulto mayor quien reportó que su tío había fallecido a los 40 minutos después de haberse aplicado la vacuna contra el COVID.

Hasta el momento, las autoridades de Salud no han dado a conocer el nombre del adulto mayor, pero solo se limitaron a decir que ya se investiga el caso.

Por su parte, el sobrino de la víctima fue quien dijo que el motivo de la muerte de su tío fue por una trombosis.

“El diagnóstico del motivo de la muerte fue trombosis, no soy médico y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar que lo causó la vacuna contra el Covid-19, pero varios médicos que sí tienen el conocimiento me comentaron que es uno de los efectos secundarios de la vacuna y muy posiblemente fue la causa de la muerte de mi tío”, escribió Gilberto Quintero Estrada, sobrino del adulto mayor.

Descartan que muriera por trombosis

Ante ello, el mismo secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, al conocer el caso afirmó que se llegó a una conclusión premeditada y que no había sido una trombosis la causa de la muerte.

La conclusión a la que se llegó de manera inmediata, es que el adulto mayor no murió por una trombosis y descartó que la causa haya sido la vacuna contra Covid-19”, comentó el funcionario de la salud.

Asimismo, comentó que ya están investigando el caso después de que tuviera conocimiento, por lo que buscaron a la familia del fallecido e iniciar con el protocolo.

“Nosotros nos dimos a la tarea con nuestro equipo epidemiólogos de buscar a la familia, la localizamos en una funeraria. Se acordó con la familia, con los epidemiólogos realizar los estudios necesarios de necropsia, no solamente personal de Semefo, sino también personal especializado, patólogos con amplia experiencia para que se estudien todos los órganos, está en proceso”, expresó.

Para concluir fue el mismo Pintos quien reconoció que el adulto mayor presentaba también otros padecimientos crónicos.

Pide gobernador investigar

El caso también llegó a oídos del gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien también pidió a las autoridades de salud investigar a fondo el caso para no generar miedo entre la población.

Asimismo, reitero el gobernador que la población no debe dudar de las vacunas que han llegado al estado, por lo que pidió a los adultos mayores a que acudan y sean vacunados contra el COVID.