Mujeres en México son las que más sufren desempleo por COVID

Nuevo León.- Las mujeres han sufrido más desempleo a causa de COVID, según reveló la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Según la estadística 7 de cada 10 personas que perdieron su empleo debido a COVID y no se han reintegrado al mercado laboral son mujeres.

En el primer trimestre del 2020, un millón 938 mil personas salieron de la fuerza laboral y ya no están económicamente activas. De esa cantidad, 68% corresponde a mujeres.

Además, en el primer trimestre del año pasado había un millón 175 mil 629 mujeres fuera del mercado laboral, y en el mismo periodo de este año fueron un millón 341 mil 323, es decir, 14% más.

Según especialistas, entre los factores que quitan oportunidades a las mujeres en la crisis sanitaria están la falta de guarderías para el cuidado de los menores; la necesidad de estar en casa para apoyar a sus hijos en las clases virtuales, y la falta de flexibilidad para hacer teletrabajo.

El hecho de que ya no estén activamente buscando trabajo o que no estén empleadas", dijo Ana Hierro, directora de Consejo Nuevo León, "en gran parte sí lo podemos entender porque en la pandemia hubo una mayor demanda en el cuidado de sus familias o porque ya no hay trabajo para ellas".