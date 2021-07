Perú.- Allison Quispe Chávez, una joven que había sido hospitalizada a causa de COVID, se volvió en un gran ejemplo después de lograr un título universitario de pedagogía por todo su esfuerzo.

Según reveló la joven originaria de Perú, su papá falleció a causa del Covid-19 el pasado 10 de enero, días después ella comenzó a presentar los síntomas del virus y tuvo que ser internada en la clínica Sanna de San Borja, ubicada en Lima.

La salud de Quispe tuvo un complicado deterioro. El 21 de enero tuvo que ser ingresada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de ese centro médico.

Ella permaneció intubada por más de dos meses.

Mi madre no quería que fuera al hospital porque mi papá solo duró dos días ahí. Yo comencé a considerarlo (ir al centro médico) porque cada vez era más difícil conseguir oxígeno. Afortunadamente tenía un seguro particular, así que llamé por ayuda y me recogió una ambulancia. Tres días después se liberó una cama de UCI. Estuve en coma casi por dos meses. No podía creer que era marzo cuando me desperté”, comentó la joven en entrevista con El Comercio.