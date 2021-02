Querétaro presentará resultados de vacuna contra COVID-19 a la SRE

Querétaro.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los resultados obtenidos en la evaluación preclínica de su proyecto de vacuna contra COVID-19.

El reporte de avance de este reactivo que se fabrica a base de péptidos quiméricos para combatir la COVID-19, se hará con la finalidad de conocer lo que se está haciendo con el recurso otorgado por la SRE.

El alma máter de Querétaro participó en las reuniones de evaluación de los proyectos financiados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y el Consorcio de Científicos Innovadores para la Producción de Vacunas Anti-COVID-19.

El doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del grupo de investigadores que trabaja en la creación de la vacuna contra COVID-19 de la UAQ, explicó que por parte de la Universidad se presentarán los avances generados en los experimentos hechos para evaluar la seguridad, la toxicidad y la inmunogenicidad del antígeno y un informe de lo que hace falta para continuar con su desarrollo.

Lo que ellos quieren es saber los avances, porque seguramente en el momento en que haya proyectos que ya no puedan avanzar más ya no van a seguir apoyándolos, porque no todos tienen resultados exitosos. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados y estoy muy emocionado en presentarlos, pero todavía nos falta”, aseveró.