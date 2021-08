Reino Unido.- David Parker, un activista antivacuna, falleció después de contagiarse de COVID.

David tenía 56 años de edad, y fue hospitalizado en Darlington Memorial en el condado de Durham, en Reino Unido.

Según detalló el medio local The Sun, David Parker no tenía problemas de salud subyacentes, sin embargo, al contraer el virus, sufrió síntomas de gravedad.

Parker dio positivo a COVID unas semanas después de denunciar la vacuna y advertir de una conspiración de "grandes farmacéuticas''.

Siento la necesidad de publicar información aquí para las personas que no reciben otra versión de la historia debido a que los medios no son imparciales. Cuando se investiga quién financia a los medios, se llega a las empresas farmacéuticas. Quién sabe quién tiene razón o quién está equivocado. Si me equivoco, levantaré la mano, pero no me quedaré en silencio", escribió el activista en Facebook,