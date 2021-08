Sonora.- La pequeña Ximena Pereira, que padecía parálisis cerebral, falleció a causa de COVID a los 9 años de edad.

La historia de Ximena circulaba en redes sociales debido a que sus familiares pedían ayuda económica y oraciones para lograr su recuperación.

Karla Moreno, madre de Ximena, comentó que una semana atrás, su hija presentaba problemas de llagas en la garganta, por lo que se le trasladó de Santa Ana de donde son originarias al hospital de Magdalena de Kino.

Te puede interesar: Bebés, los menores más afectados por COVID en Puebla

Hace tres días fue trasladada al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) para que recibiera ventilación mecánica a través de un tubo endotraqueal, por condición de salud delicada.

Karla y Raúl, padres de Ximena, también dieron positivo al virus, por ello habían solicitado ayuda para los solventar gastos económicos en su estadía en Hermosillo, mientras recibía atención médica la menor.

Con el deceso de Ximena suman siete menores de 0 a 9 años de edad fallecidos por Covid-19 en Sonora.

Hoy se confirmaron 49 casos de coronavirus pediátrico, en 37 niños y 22 niñas, acumulándose 2 mil 541 menores infectados.

David Mendoza Iriqui, director general de Brigada del Sol en Magdalena de Kino, quien fue el responsable del traslado de Ximena a Hermosillo, compartió en su Facebook un conmovedor testimonio sobre los momentos que compartió con la niña.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los síntomas de la variante COVID Delta en niños?

Relató: “Pocas son las veces que en las que mi corazón se hace pequeño ante las traumáticas escenas. Puedo decir que la mayor parte de nuestra formación nos enseñan a superar la muerte, pero somos humanos y por naturaleza divina nuestro corazón responde al noble sentimiento de la empatía”.

Cuando me llamaron para que atendiera a la pequeña princesa corrí tan pronto como pude, apenas llegaba de mi trabajo y al día siguiente tenía un viaje a las 4 de la madrugada, sinceramente no me importó el no dormir. Todos teníamos que hacer un sobre esfuerzo para ayudarla".