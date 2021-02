COVID: Ven como un gran reto vacunar a la población para frenar contagios 

La batalla contra el COVID-19 apenas comienza y podría ser larga con sus variantes que son un gran reto que ahora enfrenta la comunidad científica de no llevarse a cabo una inmunización masiva a nivel mundial.

Actualmente se han aplicado 200,65 millones de inyecciones de las distintas vacunas en 82 países como una de las medidas para controlar y disminuir contagios y decesos por el virus.

Sin embargo, la distribución de las vacunas y la estrategia que se usa en los países es desigual y ello podría mermar la eficacia de las dosis disponibles.

En entrevista con AM el investigador y editor de la revista The Lancet, Gustavo Sevler destaca que el tema sobre las vacunas está resuelto al haber una gran variedad de vacunas que han sido aprobadas y demostrado su efectividad y seguridad.

Aunque precisa que lograr una inmunización total representa una mayor dificultad.

“La logística, es decir, lograr vacunar a miles de millones de personas en el planeta es la mayor dificultad”.

Y la pandemia, recalca el también neuropatólogo, “se va a terminar cuando el número de vacunados más el número de curados llegue a lo que se conoce como inmunidad de rebaño”.

La inmunidad de rebaño se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están protegidos.

Más adelante el científico de Lancet, revista de medicina fundada en 1823 y una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, sostiene que por el momento la mayo preocupación frente al COVID-19 son las mutaciones.

“La preocupación tiene que ver con alguna mutación, esto es que el virus cambie su estructura y que esta lo vuelve inmune a las vacunas. aunque por el momento esto no parece ser así por ahora.

“Las mutaciones conocidas y descritas son pocas, Inglaterra, Sudáfrica y Brasil siguen siendo sensibles a la vacuna. Pero uno de los riesgos más importantes, la mayor preocupación, es su transformación.

“La segunda preocupación tiene que ver con la logística: que no alcance la vacunación en la escala que se necesita para que sea eficaz a nivel poblacional”.

Respecto a las personas asintomáticas si pueden contagiar a otras o son una amenaza el editor de Lancet en español desde 2017, afirma que “no se conoce directamente, pero se sabe que las personas asintomáticas pueden contagiar a otras, por eso la necesidad de la distancia social y el uso de cubrebocas.

Pregunta: Las personas vacunadas ¿ están libres de no volverse a contagiar o depende de la dosis que se aplicó?

Respuesta: No sabemos qué pasa con las personas que tuvieron 1 sola dosis. Tampoco si las personas que completaron el esquema de vacunación están libres de volverse a contagiar.

Lo que sí sabemos es que aún no hay casos de estos, en términos generales, (los casos particulares son de inmunosuprimidos) y las vacunas han demostrado ser eficaces. O sea, los pacientes inoculados no se contagian en general de COVID-19.

A eso se refieren las cifras de eficacia que vemos publicadas, del 90 o 91% de protección. Esto quiere decir que de cada 100 personas que se aplicaron la vacuna, más de 91 no contrajeron la enfermedad.

P: Ante el encierro crecen problemas como ansiedad, estrés qué recomienda.

R: Siempre hemos diferenciado la cuarentena de la pandemia, porque si bien coexisten son problemas con dinámicas diferentes. La ansiedad y el estrés relacionadas con el encierro son muy importantes y probablemente la sociedad deba volver a cierta normalidad lo antes posible.

Son todos recorridos que hay que transitar tratando de recuperar la sociabilidad y las relaciones personales que son una especie de antídoto contra estos encierros que conllevan en general aspectos de la soledad.

P: Los planes o estrategias para contener el COVID ¿son adecuados?

R: La verdad que es difícil decirlo porque es una enfermedad que se conoce hace poco más de un año, se describió en enero de 2020. Entonces la verdad es que no sabemos, vamos a tener que esperar a ver cómo nos fue.

La comunidad médica y científica internacional hizo un esfuerzo enorme: generó los test diagnósticos, los hisopados y una gran cantidad de vacunas que hoy están en operaciones y otras probándose.

Todos hemos aprendido sobre la marcha, hay una metáfora que grafica esta situación, fue “como arreglar un avión sin los planos y en vuelo”. Esto un poco ha sido lo que pasó. Como se dice comúnmente “con el diario del lunes” veremos qué medidas fueron las adecuadas o cuáles fueron más adecuadas que otras.

No parece ser muy práctico el enfoque de lo correcto contra lo incorrecto o la verdad contra. la mentira, porque todos hemos ido aprendiendo en este contexto.

P: Existe negligencia criminal por parte de algunas naciones por no haber enfrentado el problema de manera correcta y donde lo minimizaron. En específico en México.

R: Algo tiene que ver con lo anterior, los números nos han mostrado que a algunos países les fue muy bien y a otros les fue muy mal. En la primera ola, muchos políticos se vanagloriaron de que lo que habían hecho era lo correcto. Después, en la segunda ola, esto no fue igual: en algunos países que les había ido mal en la primera ola, luego les fue bien y a la inversa.

Es una pregunta muy difícil, a mi no me gusta decir negligencia criminal porque esto presupondría que uno sabe exactamente lo que habría que haber hecho frente a la pandemia y creo que esto no es cierto.

Hubo enfoques muy diferentes y creo que el problema es que la pandemia afectó a nivel global, pero la respuesta fue muy local. No hubo respuestas integradas tan globales como lo era la pandemia.

En el caso de la Argentina y creo que en muchos países, hubo respuestas a nivel nacional, otras a nivel provincial, otras a nivel de los municipios. En fin, hubo poca coordinación y eso es un tema de aprendizaje para todo el mundo.

Y respecto a México no conozco tanto el caso, como para opinar con certeza.

HLL